Halderbergse horeca wil sterke talenten kweken én behouden

OUD GASTEL - Het klinkt tegenstrijdig om in een tijd dat twintig procent van de horecazaken de crisis niet zal overleven in te zetten op het opleiden van sterke horecakrachten. Toch is dat wat acht Halderbergse horecazaken samen met het Markland College gaan doen.

Dinsdag was de aftrap van het project ‘Sterk Horeca Onderwijs Halderberge’. Aan een fraai gedekte tafel in 't Veerhuis schenken Ivy Klaassen (14) uit Standdaarbuiten en Kay-Dee Tjin-A-Koeng (15) een wijntje in. Puur voor de foto, want het is nog vroeg. Het is de symbolische start om leerlingen uit het middelbaar onderwijs warm te laten lopen voor een baan in de horeca. En dan liefst later in de Halderbergse horeca.

Terwijl de twee jonge obers hun stinkende best doen, legt Tim Berendsen van hotel Bovendonk uit dat hij getriggerd was door de onderwijscampagne ‘Sterk Techniek Onderwijs’op het Markland College. ,,Ik dacht, waarom doen we in onze branche niet hetzelfde? Contact gelegd met rector Michiel Maas van de school en toen zaten we al snel op één lijn.‘’

Om het initiatief handen en voeten te geven, werd ook de Economische Koepel Halderberge ingeschakeld. Berendsen: ,,Zij waren bereid een startsubsidie te verlenen mits het geen een-tweetje tussen school en Bovendonk ging worden. Daarop zijn we mijn collega's in Halderberge en ook de gemeente gaan benaderen.‘’

Praktijkwerkplekken

Gevolg is dat dit schooljaar 25 Vmbo-leerlingen een praktijkwerkplek krijgen. Behalve bij Bovendonk en ‘t Veerhuis is dat bij De Reiskoffer, brasserie Tivoli, Gastel Sfeer, D'n Halder en De Haard. ,,We beginnen op kleine schaal‘’, zegt docent horeca Sebastian Nijmeier, ,,De eerste acht leerlingen beginnen vandaag op drie verschillende plekken. Gedurende vijf weken lopen ze elke dinsdag mee bij één van de deelnemende horecazaken. Zo krijgen ze alle facetten van het vak mee.‘’

De initiatiefnemers onderstrepen het belang van goede horeca in relatie tot het toerisme in Halderberge. Berendsen, ook betrokken bij Visit Halderberge, weet dat als geen ander. ,,Misschien is het niet de makkelijkste tijd om bij jongeren interesse te kweken, maar op de langere termijn zal de sector opveren. Met de praktijkervaring die de leerlingen opdoen kunnen ze doorstromen naar het regionale Mbo-horecaonderwijs. Het is aan ons om ze een warm nest aan te bieden en de horecatalenten voor Halderberge te behouden. Zo investeren we in onze eigen toekomst‘’, aldus Berendsen.

Basketballer

Ivy ziet zich later wel een eigen concept-store beginnen. ,,Een lunchroom bijvoorbeeld al zal ik toch eerder in de stad dan in een dorp gaan zitten.‘’ Kay-Dee wil best een bijbaantje in de horeca, maar zijn grote droom is om vooral basketballer in Amerika te worden. ,,Ik speel nu in België, ik groei nog door tot 1.95 meter. Maar deze eerste dag in 't Veerhuis is leuk en leerzaam tegelijk.‘’