Halderbergse exploitanten bieden sporthal gratis aan voor eindejaarsmusical

HALDERBERGE - De eigenaren van Indoor Halderberge (sporthallen de Parrestee in Hoeven en de Beuk in Oudenbosch) en ’t Veerhuis in Oud Gastel slaan de handen ineen om alle basisscholen in de gemeente de kans te bieden de schoolmusicals op te voeren.

De sporthallen worden gratis aangeboden aan alle basisscholen in Halderberge. De coronamaatregelen leken roet in het eten te gooien voor de groep 8 leerlingen. Dankert Geene van Indoor Halderberge heeft zelf een dochter in groep 8 zitten en zag haar teleurstelling en verdriet. ,,Maar het treft niet alleen haar, het gaat over honderden kinderen en hun ouders, die uitkijken naar zo'n opvoering.’’

Veerhuis-baas Kevin van Vlimmeren aarzelde geen moment om zijn zaal ter beschikking te stellen. ,,Afscheid nemen van je basisschooltijd doe je met een musical, ik kan de mijne nog goed herinneren. Hier zetten we de sporthal graag voor open.’’

Licht en geluid

Geene en Van Vlimmeren zien in de riante sporthallen geen problemen voor de anderhalve meter regel met het maximum van honderd personen vanaf 1 juli. ,,Dat kunnen we hier makkelijk garanderen.‘’ De exploitanten hopen dat ondernemers uit de licht- en geluidsbranche kunnen aanhaken, zodat ook zij weer actief de markt op kunnen. ,,De exploitatie van de sporthallen is door de crisis volledig stil gevallen, nu dit weer kan hopen we andere sectoren te stimuleren.‘’

Onderwijswethouder Thomas Melisse is blij verrast met de samenwerking. ,,Zo’n initiatief kan ik alleen maar toejuichen. Als er op organisatorisch of financieel vlak hulp nodig is, denken we daar als gemeente graag in mee.’’