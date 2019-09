Halderberge worstelt met extra maandsalaris voor raadsleden

OUDENBOSCH - De stemmen staakten bij afwezigheid van een raadslid, maar de kans is groot dat de gemeenteraad van Halderberge zichzelf een ‘dertiende maand’ geeft. Volgens Progressief Halderberge die met het voorstel voor het extraatje kwam, is het een secundaire arbeidsvoorwaarde ingegeven door het nieuwe Rechtspositiebesluit.

Dat besluit is een soort CAO voor volksvertegenwoordigers. Het Rijk laat het aan de gemeenten om te beslissen over de hoogte van de vergoeding, in de praktijk geeft dat veel gedoe. Zoals in Halderberge waar donderdag al voor de vierde keer fel gedebatteerd werd over de extra maandbetaling. De discussie werd bovendien vertroebeld door slechte voorinformatie van burgemeester Jobke Vonk-Vedder.

Excuses

Zij stelde aanvankelijk dat alleen raadsleden in de grote gemeenten in aanmerking kwamen voor de extra compensatie. In grote steden wordt vaak overdag vergaderd en zijn de dossiers omtvangrijker. Raadsleden moeten daartoe verlof opnemen of parttime gaan werken. Vonk-Vedder bood haar excuses aan. ,,We hadden dit anders aan moeten vliegen of aan de raad moeten laten.‘’

Raadslid Claudia van Domburgh (Progressief Halderberge) was bijzonder teleurgesteld in de late mail van het college, waarmee de verhoudingen in de raad op scherp werden gezet. Met de fracties van Lokaal Halderberge, VDG en - in tweede instantie - ook de WOS vond zij het een reëele vergoeding die nodig kan zijn om bijvoorbeeld een verzekering af te sluiten bij arbeidsongeschiktheid, ouderdom of overlijden. ,,Er moet keuzevrijheid zijn.‘’

Bevlogenheid

Het leverde een verhitte en bij vlagen gênante discussie op, waarin CDA en VVD zich verzetten tegen de regeling, die Halderberge zo'n 20.000 euro extra gaat kosten. ,,Niemand van ons heeft een arbeidsverhouding met deze gemeente‘’, stelde Simone Dirven. Voor haar was het een principe-kwestie. ,,We doen ons raadswerk uit een stukje passie, bevlogenheid en krijgen daar een vergoeding voor.’’ Gerard Huijpen vond de bonus niet uit te leggen aan de burgers. ,,We praten wel over gemeenschapsgeld. Het argument dat het zo aantrekkelijker wordt om raadslid te worden, bestrijd ik.‘’ Huijpen zei omringd te zijn met jonge partijgenoten, die ‘hier nooit bij stil gestaan hebben.’

Graaier

Als door een wesp gestoken reageerde Toos Ossenblok (Lokaal Halderberge). ,,Ik zit hier niet voor mezelf te praten, ik praat voor toekomstige raadsleden. Ik word hier voor een graaier weg gezet. Jullie moesten je schamen om ons zo weg te zetten. We doen dit enkel om de rechtspositie van raadsleden te verbeteren.‘’ Gert Logt (VDG) viel haar bij. ,,De VNG draait gelukkig terug waar we in het verleden altijd recht op hadden.‘’