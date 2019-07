Halderberge wil internationaal op de reli-toeristenkaart met stadswandelingen

Vanaf komend weekend begint voortaan elke zaterdag en zondag om 11.15 uur een stadswandeling onder leiding van een gids. De wandeling duurt een uur en een kwartier en voert de deelnemers langs het markante religieuze erfgoed van het Koepelstadje.

Volledig scherm Luchtfoto uit 2013 van het centrum van Oudenbosch. Onderin de kapel van St. Louis, linksboven de basiliek. © Robert van den Berge

De gidsen gaan bijvoorbeeld in op het ontstaan van de basiliek, die er ooit kwam omdat een pastoor zo verzot bleek op Rome dat hij de St. Pieter wilde nabouwen. We schrijven 1865 en in Oudenbosch weten velen dan al dat we het over pastoor Hellemons hebben.

Quote Er is veel lokale belangstel­ling voor de geschiede­nis van de eigen omgeving Jort Schoemaker, Marketeer Toeristisch Informatiepunt

Maar toch richten de stadswandelingen zich ook op lokaal geïnteresseerden, zegt Jort Schoemaker, een van de drie marketeers van het Toeristisch Informatiepunt. Dat TIP is sinds 1 april gevestigd in het NS-station van Oudenbosch. ,,We merken dat er veel belangstelling is vanuit Halderberge zelf, mensen die verbaasd zijn over het moois in hun eigen omgeving.”

Quote We willen Halderber­ge nationaal en internatio­naal op de kaart zetten Jort Schoemaker, Marketeer Toeristisch Informatie Punt

Maar, de ambitie van het TIP (dat aangestuurd wordt door Visit Halderberge, een samenwerkingsverband van gemeente en ondernemers) is, om Halderberge ook nationaal en zelfs internationaal op de toeristenkaart te krijgen.

Een belangrijke rol bij het stimuleren van het reli-toerisme blijft weggelegd voor de basiliek. Want die St. Pieterkopie is immers voor heel veel mensen in binnen- en buitenland herkenbaar.

Quote Een blogger van Travel Valley was helemaal lyrisch van het voorplein bij St. Louis Jort Schoemaker, Marketeer Toeristisch Informatie Punt

,,Maar er was hier laatst een blogger van Travel Valley en die was helemaal lyrisch over het voorplein van St. Louis. Op Travel Valley kun je reisblogs lezen van over de hele wereld. Het zou zomaar kunnen dat de hot spots van Tokyo naast de kapel van St. Louis staan.”

Volledig scherm Luchtfoto complex Bovendonk in Hoeven, ontworpen door Pierre Cuypers. © Ben Steffen

De introductie van de stadswandelingen volgt op de presentatie van een aantal fietsroutes in de omgeving. ,,We hebben bijvoorbeeld een Cuypersroute, die langs gebouwen gaat die ontworpen zijn door architect Pierre Cuypers, zoals Bovendonk in Hoeven.”

Straks zijn er elke dag stadswandelingen met gids

De bedoeling is dat er in de toekomst dagelijks stadswandelingen zijn. Maar op dit moment zijn daar nog niet genoeg gidsen voor, zegt Schoemaker. ,,We hebben er acht, inclusief de gidsen van St. Louis. Maar we zijn nog bezig mensen op te leiden.”

Originele miswijn onder de aandacht brengen

Volgens Jort Schoemaker staan nog ‘heel veel dingen klaar om de komende tijd te presenteren’, waaronder diverse interactieve activiteiten en het onder de aandacht brengen in de horeca van de originele miswijn.

Deelname aan de stadswandeling kost 3 euro per persoon.