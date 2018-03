Halderberge wil eenzaamheid de kop indrukken

Donderdag gaven wethouder Jan Paantjens en voorzitter Anthony van Dijck van de seniorenraad de aftrap voor een gerichte aanpak inwoners uit hun isolement te halen. ,,Geen eenvoudige opgave, want hoe signaleer je het eenzaamheidsgevoel?'', aldus Van Dijck, die desalniettemin verwacht dat het samenbrengen van verschillende partijen vruchten af kan werpen. ,,Want eenzaamheid is niet alleen iets van ouderen. Daarom is het goed dat in de kerngroep ook GGD, WMO-raad, jeugdzorg, jongerenraad en zorgaanbieders tesamen komen.''

Gradaties

Jaarlijks vraagt de gemeente tijdens de week van de eenzaamheid aandacht voor de problematiek. Op een informatiebijeenkomst met experts op het gebied van eenzaamheid is de aftrap gegeven. Paantjens legt uit dat eerst de seniorenraad om advies is gevraagd. ,,Dat resulteert in een uitvoeringsprogramma, waarin initiatieven als preventie, lichte zorg door vrijwilligers en therapie door professionals voor verdere uitvoering in aanmerking komen.''

De wethouder laat weten dat eerst zoveel mogelijk kennis is opgedaan. ,,Eenzaamheid bestaat in allerlei gradaties. Iedereen voelt zich wel eens alleen of in de steek gelaten. Dat kan allerlei oorzaken hebben: verlies van werk, verlies van partner.''

Signaleren

Het is daarom dat Van Dijck vooral het signaleren voorop stelt. ,,Wijkagenten, verpleegkundigen. Wij stellen in ons advies: wees alert, let op je medemens. Het is misschien lastig bespreekbaar, maar de kracht zit hem in de verbinding. Dat mensen weer aanhaken bij de groep, dat ze niet vergeten worden.''