Halderberge voert bezorging van reisdocumenten als extra service definief in

Veel reacties op noodoproep Halve Marathon: ‘Onder aan de streep heb ik gewoon vijftien mensen nodig’

15:01 ROOSENDAAL - Voorzitter Edward Heijnemans van de Halve Marathon van Roosendaal is blij verrast met de aandacht die zijn noodoproep krijgt. Eerder deze week sprak Heijnemans in deze krant over het mogelijke einde van hét hardloopevenement van de stad. Hij deed een ‘ultieme’ oproep. ,,Als we geen nieuwe vrijwilligers kunnen vinden dan zullen we moeten besluiten om het evenement komend jaar niet te organiseren”, zei hij toen.