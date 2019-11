Halderberge verlengt contract met Dementienetwerk West-Brabant

Sybrand Heerma van Voss: een man die nooit koos voor gebaande paden

10:00 Zijn molen in Leur was in dat dorp het eerste bedrijf met een stoommachine; zijn huis was een van de eerste in Brabant met een eigen telefoon. En hij was het, die ervoor zorgde dat in 1909 het allereerste gemotoriseerde vliegtuig opsteeg vanaf Nederlandse bodem.