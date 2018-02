Halderberge verkoopt grond om Lidl niet 'op eilandje te laten zitten'

Welke Tullepetaon wordt er dit jaar verrast met de VossePluim?

14:29 ROOSENDAAL - Wie krijgt dit jaar de VossePluim en op welk moment tijdens het grote leutfeest in Tullepetaonestad? Dat blijft nog even een geheim, maar de zesde pluim gaat in ieder geval weer naar iemand met een bijzondere verdienste voor het jeugdcarnaval in Roosendaal.