Halderberge trekt 60.000 extra uit voor lobby veilig spoor door West-Brabant

,,Maar dat kunnen we niet alleen. Daar hebben we buurgemeenten Roosendaal en Moerdijk, die met hetzelfde probleem kampen, bij nodig‘’, aldus raadslid Frits Harteveld van Progressief Halderberge. Hij diende donderdag namens alle zes raadsfracties een motie in voor extra budget van 60.000 euro voor de 'spoorlobby'. ,,Zeker met het oog op de komende Kamerverkiezingen zal de spoorcommissie alles op alles moeten zetten om de veiligheidsrisico’s in Den Haag onder de aandacht te brengen.‘’

50.000 ketelwagons

Want de cijfers liegen er niet om. Nog altijd rijden zo'n 9000 ketelwagons met gevaarlijke stoffen de West-Brabant-route langs genoemde gemeenten. De Wet Basisnet Spoor uit 2015 biedt ruimte om dat aantal op dit tracé de komende jaren uit te breiden tot 50.000 ketelwagons. Harteveld: ,,Nog altijd kan het daarbij gloeiend misgaan, middenin het woongebied van Oudenbosch, maar ook Zevenbergen en Roosendaal.‘’

Twee jaar terug zette de Halderbergse raad al 50 mille opzij voor de installatie van een raadscommissie Spoor, die zich laat adviseren door het burgerinitiatief Vereniging Alternatief Goederenspoor (VAG). De VAG zet zich al veel langer in om goederentransporten per spoor te vervangen door vervoer over water of ondergronds. Alle contacten met provincie en Rijk hebben inmiddels de potentiële gevaren van het Basisnet Spoor inzichtelijk gemaakt.

Veilige transporten

Frits Harteveld vreest dat de vele inspanningen teniet gedaan worden als Halderberge niet garant staat voor aanvullend budget. ,,De politieke discussie staat op het punt te kantelen in de richting van investeren in veilige transporten van gevaarlijke stoffen, die niet meer door bebouwd gebied gaan.’’ Tegelijk wijst hij erop dat ook de buurgemeenten hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Dat vindt burgemeester Bernd Roks ook. Hij gaat hierover op 16 december in gesprek met zijn collega's van Moerdijk en Roosendaal. ,,Ik ga kijken of we tot een gezamenlijke spoorlobby kunnen komen, die we dan ook gezamenlijk moeten dragen‘’, aldus Roks in de raadsvergadering, waarin de motie uiteraard unaniem werd aangenomen.