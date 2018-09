Halderberge telt zeventien jonge bouwkunstwerken

Het gaat om negen objecten in Oudenbosch, waaronder de voormalige pedagogische academie De Vossenberg, de Pauluskerk en het Wit-Gele Kruisgebouw. Vier panden staan in Oud Gastel onder meer de voormalige burgemeesterswoning en het schippersinternaat. Hoeven en Stampersgat hebben elk twee voorbeelden van Jonge Bouwkunst.

Of de lijst zo blijft, is afhankelijk van wat eigenaren er zelf van vinden. Wierikx: ,,We hebben uitgelegd wat er zoal bij komt kijken als een pand op de gemeentelijke monumentenlijst komt te staan. Het betreft overigens in alle gevallen alleen de buitenkant van de objecten. Samen met het Monumentenhuis wordt verder overlegd in hoeverre bewoners akkoord gaan met de nieuwe status van hun bezit.'' De wethouder verwacht eind dit jaar de definitieve lijst jonge bouwkunst Halderberge te kunnen presenteren.