Halderberge strooit voortaan nat zout op gladde wegen

De maatregelen staan in het vernieuwde gladheidsbestrijdingsplan. Verantwoordelijk wethouder Jan Mollen ziet veel voordelen in het gebruik van natzout. ,,Aan het strooizout wordt verzadigd pekelwater toegevoegd. Voordeel is dat het zout beter op de weg blijft plakken en ook langer blijft liggen. Wederom een duurzame oplossing dus, want zo hebben we minder strooizout nodig. Kostenbesparend en goed voor het milieu.‘’

Strooiwagens

In de vorige winter moesten de gemeentelijke strooiwagens zo'n twintig keer uitrukken. Over de hele gemeente gemeten bestrijken zij ongeveer 130 kilometer. De routes zijn opgedeeld in een hoofdroute, een B-route voor de handmatige gladheidsbestrijding en een zogeheten extreem weer route.

Tijdens de crisisjaren is het aantal te strooien wegen terug geschroefd. Alleen de druk bereden wegen kwamen nog aan bod, waarmee het met name op de polderwegen glibberen werd. Inmiddels voert Halderberge de strooiroutes weer op. Komende winter komen daar de Vierschaarstraat in Oud Gastel en De Heul in Hoeven bij. Mollen: ,,Dit zijn toegangswegen tot respectievelijk rijksweg 17 en de provinciale N640.‘’

Stimuleringsregeling