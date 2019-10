Halderberge stelt zonneweides buitengebied uit; daken krijgen voorrang

De gemeente spreekt die voorkeur uit in haar visie op zonneweides. Aanvragen voor zonneparken in het grote buitengebied van de Halderberge worden de komende twee niet in behandeling genomen. Uitzondering vormen voormalige stortplaatsen, die agrarisch van weinig waarde meer zijn. Verantwoordelijk wethouder Hans Wierikx kan zich ook voorstellen dat langs doorgaande wegen wel mogelijkheden zijn. ,,Maar laten we eerst kijken in hoeverre we op daken van bijvoorbeeld de grote bedrijfspanden op Borchwerf II of andere industriegebieden de voorzieningen kunnen worden aangelegd. Zo lang we geen ruimtebeslag hoeven doen op onze landbouwgrond of vrije natuur zullen we dat ook niet doen.‘’