Halderberge staat hoe dan ook stil bij 25 jaar bestaan van de gemeente

Toch staan er wel wat zaken op stapel, die refereren aan het feit dat de voormalige gemeenten Oud en Nieuw Gastel, Oudenbosch en Hoeven op 1 januari 1997 samen gingen onder de naam Halderberge.

Het planten van lindebomen, een open dag op het gemeentehuis en een jubileumvlag ‘Halderberge 25 jaar’ zijn voorlopig de activiteiten waarmee de gemeente aandacht schenkt aan de grotere gemeente. Groei, waar ook in het gemeentehuis zelf iets van te merken valt, want vanwege het bereiken van 30.000 inwoners neemt het aantal raadzetels na de verkiezingen met twee toe. De raadzaal is inmiddels ingericht voor een vergadering van 23 raadsleden plus college.

Jonge linde

In de vijf dorpen wordt samen met inwoners een lindeboom geplant. In Oudenbosch zal dat op het Jan Gielenplein zijn, in Oud Gastel op de Markt. ,,De jonge linde in Gastel komt in de buurt van de dorpspomp dus op een andere locatie als de onlangs verplaatste boom.’’

Het open huis is gepland in de maand juni. Inwoners kunnen dan het gemeentehuis zien en kennismaken met het nieuwe college en gemeenteraad. De jubileumvlag is gedurende het jaar op aanvraag beschikbaar voor organisatoren van evenementen.

Filmpje nieuwjaarsboodschap

,,Eigenlijk had ik op de nieuwjaarsreceptie stil wil staan bij het zilveren jubileum, maar dat is ons andermaal niet gegund’’, zegt burgemeester Bernd Roks, die voor het tweede jaar via een filmpje zijn inwoners toespreekt. Het is vanaf 1 januari te zien op de Facebookpagina en het YouTube-kanaal. Onder meer André Osterloh, eerste burgemeester van Halderberge, komt aan het woord. Roks - vierde burgemeester op rij - gaat in het filmpje met inwoners uit alle vijf de dorpen in gesprek. ,,Zelf zat ik in 1997 nog in de schoolbanken, was me toen niet zo politiek bewust, maar ben wel nieuwsgierig naar de verhalen van toen.’’