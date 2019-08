Halderberge sluit Gastels pand waar geschoten is en ook drugs is aangetroffen

OUD GASTEL - Een woning aan de Oudendijk in Oud Gastel, waar maandagnacht geschoten is, is op last van het gemeentebestuur van Halderberge per direct gesloten. Na de schietpartij, doorzocht de politie de woning. Daarbij werd drugs aangetroffen.

Loco-burgemeester Hans Wierikx heeft na overleg met de politie besloten het pand per direct op slot te gooien. Dinsdagavond zijn direct omwonenden tijdens een besloten informatieavond enigszins geïnformeerd over de spoedsluiting. ,,Maar veel duidelijkheid hebben we niet gekregen‘'. aldus een directe buurtbewoner, die 's nachts wakker werd van twee harde knallen. ,,Ik dacht even dat ze met een hard voorwerp tegen een garagedeur aan mepten. Toen ik goed en wel bij het raam stond, waren overal al koplampen van de politie.‘’

Quote Net als de omwonenden ben ik erg geschrok­ken. Hans Wierikx, Loco-burgemeester Halderberge

In het appartementencomplex stond de woning na het overlijden van de bewoonster geruime tijd te koop. Toen zich geen kopers aanboden, besloot de in Zwolle woonachtige eigenaar het huis te gaan verhuren. Volgens een buurtbewoner woonde er een gezin met vier kinderen. ,,Maar het was een komen en gaan van mensen. Groeten was er niet bij. Zondagavond leken ook deze bewoners aanstalten te maken om te verhuizen. Nu ligt er een ketting aan de voordeur. Het is te hopen dat hierna een ‘echte’ koper zich meldt, zodat de rust hersteld wordt.‘’

Ongerustheid

Omdat er grote ongerustheid was onder de bewoners van het wooncomplex Remise, besloot de gemeente dinsdag in 't Veerhuis een bijeenkomst uit te schrijven De schietpartij vond rond kwart voor vier ‘s nachts plaats. De politie trof in de tuin hulzen aan. Van daders of slachtoffers ontbrak ieder spoor.

Politiewoordvoerder Esther Boot bevestigt dat er weinig aanknopingspunten zijn. ,,Het onderzoek loopt nog. Tot op heden is niemand aangehouden.’’

Geschrokken