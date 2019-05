Halderberge sluit 2018 af met een positief saldo van zeseneenhalve ton

Financieel wethouder Jan Mollen stelt tevreden vast dat Halderberge onder aan de streep 479.562 euro overhoudt. Daarbij komt dat gaandeweg 2018 er nog ruim anderhalve ton in de reserves is gestopt. ,,Feitelijk kunnen we stellen dat we het jaar met een plus van 651.000 euro afsluiten. Een mooi resultaat, maar ik twijfel of we dat ook dit jaar bereiken.‘’