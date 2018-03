Halderberge: niet nogmaals zo'n dramatische verkiezingsopkomst

Halderberge zag vier jaar geleden de opkomst met zes procent dalen. De grootste daling in Brabant en op Tilburg na het laagste percentage (44,7 procent) in de provincie. De raadsleden van toen hadden dat vooral aan zichzelf te wijten. Het knetterde geregeld in de raadzaal, totdat de integriteitskwestie serieus werd opgepakt.

Onderste la

Met niet eens zo gek veel nieuwe mensen (vier raadzetels wisselden van persoon) werd in 2014 een nieuwe koers ingezet, die het vertrouwen bij de burgers in de Halderbergse politiek weer terug moest geven. Dat lukte twee jaar aardig, maar liep vervolgens genadeloos in het honderd bij de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. Daarin kwamen links en rechts (in Halderberge Progressief Halderberge en VVD) lijnrecht tegenover elkaar te staan. Bovendien had het college heel wat uit te leggen toen een brief van het Centraal Opvang Asielzoekers maandenlang in de onderste la was blijven liggen. De storm ging pas liggen toen de stroom asielzoekers stagneerde en daarmee de noodzaak tot een asielzoekerscentrum in Halderberge teniet werd gedaan.

In de nasleep ging wethouder Jan Akkermans bijtijds met pensioen en was ook de positie van burgemeester Giel Janssen onhoudbaar geworden. Steeds zwaarder werd hem de verhuisplicht aangerekend. Toen hij dat na bijna vijf jaar niet waar kon maken, eiste de raad een ander persoon aan het hoofd van de gemeente. Jobke Vonk-Vedder was eind 2016 zijn opvolger.

Tegengas

Het rustiger vaarwater, waarin de politiek terecht kwam is ook af te lezen aan het gering aantal wisselingen in de raad. Zelfs partijhopper Jan Zagers (vijf partijen versleten) bleef Progressief Halderberge vier jaar trouw. Daar verdween wel Toos Verschuur, die het azc-debat van tegengas had voorzien, maar tegen het einde van de rit verhuisde naar Baarn. Ook VVD-ers Tineke van de Borst en Angela Verwijs leverden hun zetel in toen ze buiten Halderberge gingen wonen.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm College van Halderberge met links gemeentesecretaris Caroline Jacobs. © Gemeente Halderberge

Het college veranderde op drie posities. Wethouders Jan Akkermans (WOS) en Peter Bons (Lokaal Halderberge) gaven, zoals afgesproken, halverwege de rit het stokje door aan respectievelijk Hans Wierikx en Jan Mollen. De eerste was nieuw, maar raakte zeer snel ingewerkt. Mollen kwam vanuit de raad en maakte zo weer plaats voor oud-wethouder Bert Suijkerbuijk.

Irritatie

Of de VVD er twee jaar later nog kan profiteren van haar populistisch optreden tijdens het vluchtelingendebat, is de vraag. De fractie verjongt sterk en Thomas Melisse is een goed debater, maar wekt regelmatig irritatie op bij de coalitiepartijen met zijn alles overheersend stemgeluid. De verwachtingen bij de liberalen zijn hoog. Melisse dicht zich al een wethoudersrol toe, het liefst in een college met Lokaal Halderberge en het CDA. Of die liefde wederzijds is moet blijken.

Het zittende college wil graag samen verder, opdat stevige dossiers tot een goed einde gebracht kunnen worden. Voor Jan Paantjens (CDA) is dat het miljoenenproject religieus erfgoed, voor Frits Harteveld (PH) het verder uitrollen van de Economische Koepel. Jan Mollen wenst het sluipverkeer in Bosschenhoofd bevredigend op te lossen en Hans Wierikx kon vanwege een voorlopige voorziening nog geen punt achter het langslepende dossier bestemmingsplan buitengebied zetten.