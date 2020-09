Halderberge neemt jongerenwerkers zelf in huis en bespaart 70.000 euro

Wethouder Thomas Melisse is dat niet de enige reden voor het besluit. ,,We zijn tevreden over de kwaliteit van het jongerenwerk. Door dezelfde werkers nu zelf in huis te halen - want dat is de bedoeling - komen zij in één team met onze jeugdprofessionals, en worden ook de lijntjes met de politie korter. Ik denk dat dit dus zelfs méér kansen biedt.”

De jongerencentra in Oudenbosch en Bosschenhoofd, die Surplus in bruikleen had, verdwijnen niet, maar worden door de gemeente zelf geëxploiteerd. ,,We zijn best trots dat we op een creatieve manier zo’n bedrag kunnen bezuinigen, zonder te snijden in voorzieningen”, zegt Melisse. ,,We gaan kijken of we meer van dit soort ombuigingen kunnen doen.”