Halderberge neemt genoegen met anderhalve ton vergoeding breuk persleiding

OUDENBOSCH - De gemeente Halderberge is akkoord gegaan met 150.000 euro schadeloosstelling voor gemaakte kosten bij een breuk aan de persleiding, drie jaar terug. De helft van die uitkering draagt de gemeente over aan het waterschap Brabantse Delta.

Volledig scherm Op kaart is te zien hoe de persleiding zo'n 325 meter moest worden verlegd. © Waterschap Brabantse Delta

Bij de aanleg van de zuidelijke rondweg om Oudenbosch in 2015 ging het hopeloos mis. Graafmachines raakten in juni van dat jaar per ongeluk de afvalwaterpersleiding (AWP) aan de Vaartweg. De lek die daardoor ontstond, maakte afsluiting van het hele leidingstelsel in de gemeenten Halderberge, Moerdijk, Ruchpen en Etten-Leur noodzakelijk. Dat zorgde weer voor geuroverlast omdat het afvalwater uit het riool in het oppervlaktewater terecht kwam. Met tankwagens werd het afvalwater uit de kuil aan de Vaartweg afgevoerd naar het Roosendaalse AWP-station wat nog wel functioneerde.

ATM

Geluk bij een ongeluk was dat het waterschap juist een drietal opslagtanks in gebruik had genomen met voldoende opslagcapaciteit om het eigen gezuiverd afvalwater tijdelijk op te slaan. Zo is bijvoorbeeld het afvaltwater van ATM op Moerdijk niet betrokken geweest bij de overstorten.

Het duurde drie dagen vooraleer de afvalwaterpersleiding weer volledig in gebruik kon worden genomen. De herstelwerkzaamheden vergden veel meer tijd en zorgden bovendien voor vertraging bij de aanleg van de rondweg zelf. Die werd uiteindelijk in september 2016 voor het verkeer open gesteld.

Herstel

Al die tijd soebatten de gemeente en het waterschap met elkaar over de afwikkeling van de schade. Volgens Brabantse Delta kwam herstel neer op een bedrag van 630.000 euro, inclusief de gemaakte kosten door het waterschap. Dat laatste bedrag wilde Brabantse Delta verhalen op Halderberge.

Wethouder Jan Mollen geeft toe dat het allemaal lang heeft geduurd, al is dat in zulke verzekeringskwesties niet ongebruikelijk. ,,Eerst moest helder worden bij wie de fout lag. De persleiding moest worden verlegd vanwege de aanleg van fietstunnel onder de nieuwe rondweg. Uiteindelijk hebben de verzekeraars van de aannemer gezegd een deel van de kosten te vergoeden. Dat aanbod hebben we nu geaccepteerd mits ook het waterschap daarmee instemt.''

Calamiteit

Dat laatste komt voort uit een overeenkomst die beide partijen sloten over de verdeling van de kosten als gevolg van de calamiteit. Mollen: ,,We zouden ieder de helft van het schadebedrag voor onze rekening nemen. Bij deze uitkering geldt dus ook dat we ieder de helft van de anderhalve ton verzekeringsgeld ontvangen.''