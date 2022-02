Halderberge moet langslepende burenkwestie Zegse Steenweg nader onderzoeken

Eerder verleende de gemeente Haldenberge aan veehouder René Bastiaansen een uitbreidingsvergunning voor een nieuwe loods voor het stallen van machines, opslag en een aantal dierverblijven. Directe buren familie Van Oers-de Wild vrezen meer overlast en menen dat Bastiaansens bedrijf zo langzamerhand een intensieve veehouderij wordt.

De agrariër in het buitengebied van Oud Gastel wil de nieuwe loods onder meer gebruiken voor het stallen van 15 jonge vleeskalveren en nog eens een zeventigtal zoogkoeien en ander jongvee. Uit de vergunning blijkt niet of Bastiaansen voldoende weide- en maisland heeft om al die dieren te voeden of te weiden. En dat is wel een voorwaarde voor een grondgebonden veehouderij, zo blijkt vandaag uit een tussenuitspraak van de hoogste bestuursrechter.

Weidegrond

Bastiaansen mag aan de Zegse Steenweg namelijk alleen een grondgebonden veehouderij runnen en geen intensieve veehouderij. De gemeente Halderberge zal nu met nader onderzoek moeten aantonen of Bastiaansen al dan niet voldoende eigen of gepachte weidegrond heeft voor zijn rundvee. Is dat niet het geval, dan moet de veehouder geen of veel minder vee in de nieuwe loods zetten. Halderberge krijgt twintig weken de tijd om haar vergunning te repareren.

Daarna volgt waarschijnlijk een einduitspraak en krijgen Bastiaansen en Van Oers zekerheid wat wel en niet mag aan de Zegse Steenweg. Of daarmee de langslepende kwestie - de eerste dossiers dateren van twintig jaar terug - tussen de buren is opgelost, is nog maar de vraag.