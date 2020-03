Halderberge mikt op 400 extra banen op bedrijventerreinen

Alle ambities zijn opgenomen in de zogeheten Actiekaart Bedrijventerreinen en vertaald in een reeks concrete maatregelen. Centrale vraag: hoe zien de bedrijventerreinen er over tien jaar uit en welke inspanningen zijn nodig om zover te komen?



,,Daarbij hadden we meetbare doelen voor ogen", aldus Melisse, ,,Een daarvan is de werkgelegenheid laten stijgen van 5600 naar minimaal 6000 banen. En als het even kan zo veel mogelijk hoogwaardige arbeidsplaatsen.''