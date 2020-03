Halderberge maakt nu even geen haast met zoektocht naar burgemeester

De coronamaatregelen duren vooralsnog tot die datum. Het is koffiedik kijken of de regels daarna versoepeld worden of juist strenger. Vorige maand werd bekend dat 28 mensen hebben gesolliciteerd naar de burgemeesterspost in Halderberge. Bij een normale procedure was de verwachting dat de opvolger van Jobke Vonk-Vedder tegen de zomervakantie zou worden aangesteld. Tot die tijd neemt Heleen van Rijnbach-De Groot, gepensioneerd burgemeester van Etten-Leur, het ambt waar.

Geen halszaak

Raadslid Jurgen Pertijs is voorzitter van de vertrouwenscommissie. Hij vindt de mogelijke vertraging geen halszaak. ,,We prijzen ons gelukkig met een uitstekend waarnemer in de vorm van mevrouw Van Rijnbach-De Groot. Ik ving al eens op dat zij best onze permanente burgemeester mag worden. Dat is niet aan de orde, maar ze blijft in elk geval aan tot de installatie van de uitverkoren kandidaat. Of dat nu voor de zomer is of kort erna, maakt geen verschil. In deze bijzondere tijden moeten we daar flexibel mee omgaan.‘’