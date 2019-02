Halderberge maakt haast met sanering asbestdaken

OUDENBOSCH - Het verwijderen van asbestdaken wordt een forse operatie. Wethouder Hans Wierikx hoopt vanuit een inventarisatie snel duidelijk te krijgen hoe groot het probleem in Halderberge is. ,,Maar het is ook een capaciteitsvraagstuk. Kunnen we het binnen de gegeven tijd allemaal gesaneerd krijgen?‘’

De Halderbergse gemeenteraad wil in elk geval snel zicht op het aantal mogelijke asbesthoudende daken in de gemeente. Naar aanleiding van de inventarisatie kunnen vervolgstappen worden genomen. Het is de bedoeling dat eind 2024 in heel Nederland alle asbestdaken vervangen zijn. Of dat lukt is vers twee.

Klus

De Omgevingsdienst Midden-en West-Brabant (OMWB) regelt voor zeventien gemeenten de aanbesteding van deze klus. Als duidelijk is om welke daken het precies gaat, kan de gemeente verder werken aan de sanering. Ze gaat komend jaar sowieso de inwoners nog eens wijzen op de wettelijke maatregel die asbestdaken in de toekomst verbiedt. Nu kan de gemeente mensen nog niet verplichten om oude en verweerde daken te verwijderen. Ze kan alleen ingrijpen als duidelijk is dat er risico’s zijn voor de volksgezondheid.

Maximaal

In de commissievergadering deze week vroegen vrijwel alle fracties of Halderberge het voor elkaar krijgt geen asbestdaken meer te hebben. Wierikx zegt zich maximaal in te spannen om de einddatum te halen. ,,Maar dat het een gigantische opgave is, moge duidelijk zijn.‘’ Op voorspraak van de gemeenteraad kijkt het college of projecten te koppelen zijn. Zo wordt gekeken of het mogelijk is het saneren van de daken bijvoorbeeld te combineren met de aanleg van zonnepanelen.