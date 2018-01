Halderberge: 'Maak nou eens een visie van hoe de gemeente er over 25 jaar uit moet zien'

kieswijzerKIESWIJZER | HALDERBERGE - Geen van allen hebben ze politieke ambities, wel zijn ze begaan met hun gemeente. Vijf Halderbergenaren kwamen op de BN De Stem-redactie in Etten-Leur samen over wat er beter of anders kan in Halderberge.

Aan tafel zitten voorzitter van de Samenstichting Stampersgat William Vermunt, oud-hoogleraar en voorzitter van de heemkundekring Oud Gastel Leo van Leengoed, pilote en evenementenorganisator Annemarieke Koremans, gedragswetenschapper Greet Wilrycx - die met haar molen Sint Maartenspolder in de Hoevense Beemden de Halderbergse Monumentenprijs 2015 won - en Marianne Van der Heijden-Hartong, werkzaam in het bedrijf van haar man en al 23 jaar woonachtig in Hoeven.

Tevreden

Na ruim twee uur discussie luidt de conclusie overigens dat het vijftal eigenlijk dik tevreden is. ,,Het gaat bij dit soort bijeenkomsten al snel over wat er allemaal niet goed gaat, maar als ik alles naast elkaar leg, doen we het best goed in Halderberge'', vertelt Van Leengoed. ,,Ik geef de gemeente een 8.'' Gemiddeld komt het gezelschap op een 7,5 uit. Ruim voldoende dus, maar ook met genoeg ruimte voor verbetering. Met name op het gebied van communicatie en toekomstbestendigheid.

Windmolens

,,Het is achterlijk dat we vijftien windmolens op ons land hebben staan, waar we niets aan hebben'', vertelt Wilrycx, die op een paar honderd meter van een windmolenpark woont. ,,Het is sowieso gedaan met windenergie, dat is niet rendabel. Zet in op zonne-energie! Faciliteer en subsidieer die panelen, maar zet géén windmolens meer neer, dat getuigt niet van langetermijnvisie.''

Lef

Dat laatste woord valt vaak aan tafel. Een gebrek aan heldere visie die verder strekt dan een regeerperiode, dat irriteert. Met name Van Leengoed vindt dat daar winst te behalen is. ,,We hebben het over parkeernormen en plannen nog steeds bij elk huis netjes een parkeerplaats, terwijl iedereen kan zien aankomen dat dat over twintig jaar helemaal niet meer nodig is'', steekt hij van wal. ,,Maak nou eens een visie van hoe je gemeente er over 25 jaar uit moet zien, wat je de volgende generatie mee wil geven. Dat zou lef zijn.''

Vriendelijkheid

Koremans mist een duidelijke lijn op het gebied van welstand. ,,We maken alles zó lelijk tegenwoordig'', gruwelt Koremans. ,,Er is geen dorpsestheticus meer en dat merk je. Ik rijd soms over bedrijventerreinen... Maar het kleinste dingetje aan je huis mag je niet verbouwen.'' Van der Heijden valt haar bij. ,,Er is geen eenduidigheid. De gemeente zou wat minder krampachtig met vergunningen om mogen gaan. Als ik het gemeentehuis binnenloop, zie ik heel veel mensen hard werken, maar of ze dat ook echt voor mij als burger doen, dat weet ik niet. De vriendelijkheid ontbreekt.''

Participatie

De gemeente mag wat vaker zelf initiatief nemen om burgers goed te informeren of te laten meedenken, vindt Vermunt. ,,Als er meer klantgericht wordt gewerkt, motiveert dat ook om zelf iets bij te dragen. Ik voel dat onze nieuwe burgemeester burgerparticipatie iets lager op het prioriteitenlijstje heeft staan, maar het college en de raad kunnen het niet alleen. Je hebt de burger nodig.''

Veiligheid

De beruchte giftreinen zijn zo'n onderwerp waarbij de gemeente pro-actiever mag communiceren, is het idee aan tafel. ,,Het blijft hoe dan ook gevaarlijk, die treinen door een dorpskern'', vindt Van der Heijden. ,,Maar ik denk dat het wel belangrijk is dat we weten wat er voor onze veiligheid gedaan wordt.'' Dat vindt ook Koremans. ,,Heeft iemand van jullie enig idee waar Chemie-Pack tegenwoordig zit? Zo'n 800 meter achter mijn huis in Oud Gastel. Daar hoor je dan níks over, dat vind ik wel bijzonder. Ik zou in ieder geval willen horen wat er allemaal gebeurt om onze veiligheid te waarborgen.''

Blauw op straat