Halderberge laat geen nieuw tankstation op Borchwerf toe

Wethouder Hans Wierikx bevestigt dat de eerste plannen van Sakko Commercial onder voorwaarden in orde bevonden waren. ,,Condities, waarin we stelden dat het een toekomstgericht tankstation moest worden. Dan moet je denken aan elektrisch oplaadpunten en nieuwe produkten. Uiteindelijk bleek het om een conventioneel tankstation te gaan. Daar hebben we er meerdere van in onze gemeente. Twee daarva hebben vanwege concurrentiebeding bezwaar aangetekend. Dat gaf voor ons redenen om geen medewerking te verlenen.‘’

Stomverbaasd

Algemeen directeur Stephan Mangnus van tankstationexploitant Sakko is stomverbaasd over de weigering. ,,We zijn sinds 2016 bezig met vestiging van een tankstation op een gekochte kavel op Borchwerf II schuin tegenover Primark en Lidl. Al die tijd is nauw overleg geweest en uitgebreid vooronderzoek gedaan door zowel gemeente Halderberge als Borchwerf II CV en wij als investeerder.‘’

Mangnus zegt in maart 2017 een principe akkoord met Halderberge te hebben gesloten. Het bedrijf uit Bergen op Zoom sloot vervolgens een deal met Total, kocht de grond aan en stuurde opdrachten uit voor de bouw van het station. ,,Om vervolgens te constateren dat het nieuwe college in Halderberge geheel op de hand van concurrent Jora is.‘’

Snellaadpalen

Dat andere tankstationhouders bezwaar aantekenen bij de komst van een nieuwkomer, is Mangnus wel gewend. De argumentatie bij de weigering bevreemd de Bergse directeur wel. ,,Onze aanvraag is namelijk wel een toekomstgericht station. Wij hebben de intentie om op deze locatie een ‘next generation’ tankstation te bouwen. Insteek is het realiseren van een station met duurzame produkten als snellaadpalen, HVO diesel, Euro Xmile en later Liquified Natural Gas. Bovendien plaatsen we zonnepanelen op de luifel en zijn we met partijen als Saver en Suez in gesprek voor de realisatie van waterstof op dit uitgiftepunt.‘’