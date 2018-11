Halderberge laat geen gasaansluitingen in woningen meer toe

OUDENBOSCH - Plan Oud Gastel-Noord en Opperstraat in Hoeven zijn in Halderberge de laatste nieuwbouwwijken waar nog enkele woningen op aardgas zijn aangesloten. Vanaf juli dit jaar wordt alleen nog aardgasvrij gebouwd.

Dat is de norm in Halderberge sinds op 1 juli de wettelijke basis op aansluitplicht op het gasnet voor burgerwoningen is komen te vervallen. ,,We geven hiermee als lokale overheid aan dat het ons menens is met de klimaatdoelstellingen, CO2 besparing en regionale energietransitie‘’, zegt wethouder Hans Wierikx. Lopende bouwprojecten worden op de hoogte gebracht voor zover ze al niet de overstap naar gasloos bouwen hebben gemaakt. Het bouwplan Reuzelaar in Hoeven zal de eerste energieneutrale wijk van Halderberge worden.

Hoe lang het nog duurt vooraleer heel Halderberge zal zijn, durft Wierikx niet te zeggen. ,,Het is moeilijk te zeggen in welke mate in oudere huizen het gasfornuis vervangen wordt door elektrisch koken en voorzien worden van warmtepompen.‘’

De wetswijziging biedt bezwaarmakers alsnog ruimte om toch op het aardgasnet aangesloten te worden. ,,Maar als gemeente hebben we besloten hier geen gebruik van te maken. We geven hiermee een krachtig signaal af. Omgevingsvergunningen voor een nieuwbouw woning mét aardgas worden sinds de afgelopen zomer niet langer verleend.‘’