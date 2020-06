Halderberge krijgt donderdag een nieuwe burgemeester

Uit 28 kandidaten wordt donderdag in een besloten vergadering van de vertrouwenscommissie de nummer één op de voordracht besproken. Vervolgens krijgen ook de overige raadsleden te horen wie na de zomer de ambtsketen mag gaan dragen. De persoon in kwestie krijgt direct aansluitend het verlossende telefoontje. De extra raadsvergadering is normaal gesproken in de openbaarheid, maar nu te volgen via de livestream van de gemeente. Voor de in 1997 heringedeelde gemeente wordt het na André Osterloh, Giel Janssen en Jobke Vonk-Vedder de vierde eerste burger van Halderberge. Tot aan de installatie neemt Heleen van Rijnbach-De Groot, gepensioneerd burgemeester van Etten-Leur, het ambt waar.