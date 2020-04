Halderberge kreeg al vierhonderd aanmeldingen voor ‘corona-regeling’

OUDENBOSCH - Voor de zogeheten Tijdelijke Overbruggings Regeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo), hebben zich in Halderberge ruim 400 zelfstandige ondernemers gemeld. Een kwart van hen kreeg deze week via het Werkplein de eerste voorschotten uitbetaald aan zzp’ers, die vanwege het coronavirus in acute problemen zitten.

Wethouder Thomas Melisse is tevreden over de voortvarendheid waarmee de operatie in gang is gezet. ,,Sinds ruim een week komen de aanvragen van alle bij het Werkplein aangesloten gemeenten binnen. Daar worden ruim driehonderd aanvragen per dag verwerkt. Een topprestatie in deze haast surrealistische tijden.‘’

Uitstel belastingen

Pragmatisch handelen en zoeken naar creatieve oplossingen is ook wat Melisse voorstaat in deze crisistijd. ,, Uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen tot 1 augustus is daar een mooi voorbeeld van. Daarnaast geven we supermarkten de ruimte om op Goede Vrijdag in de avonduren en op eerste paasdag open te zijn en tevens af te wijken van de tijdstippen waarop de winkels bevoorraad mogen worden.’’

De eenmalige maatregelen moeten volgens de wethouder het welzijn van het winkelpersoneel bevorderen, omdat ze naar verwachting een betere spreiding van klanten teweeg brengt.

Overleven

Om de reeds ingezette acties tegen winkelleegstand niet verloren te laten gaan, schreef Melisse vastgoedeigenaren aan om in crisistijd coulant met de huurtarieven om te gaan. ,,Ik moedig hen aan open te staan voor overleg met de huurder om met z'n allen deze crisistijd te overleven. Als gemeente investeren we flink in onze kernwinkelgebieden, zodat er straks vernieuwde winkelstraten in Hoeven en Oud Gastel liggen en veel meer parkeermogelijkheden in Oudenbosch. Maar dat heeft alleen zin als we na de crisis nog alle middenstanders binnenboord hebben.‘’