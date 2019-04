Halderberge koerst aan op een vitaal buitengebied

De gemeenteraad drong vorig jaar al aan op een plan van aanpak voor het grote buitengebied van Halderberge en ook het college was niet blind voor ongewenste ontwikkelingen. ,,We hebben even meer tijd genomen en keuzes te maken hoe we de problematiek aanvliegen en waar de accenten op te leggen.‘’, lichtte wethouder Hans Wierikx het raadsvoorstel tijdens het wekelijks persgesprek toe, ,,Vertrekpunt is het versterken van de economische en recreatieve potentie van het buitengebied, waarbij we de woonomgeving, leefbaarheid en veiligheid in ogenschouw nemen.‘’