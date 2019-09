Halderberge kiest voor eigen aanpak vroegsignalering schulden

In Moerdijk, Etten-Leur, Rucphen, Roosendaal en Zundert hopen ze zo te voorkomen dat hun inwoners grote schulden opbouwen. Halderberge doet als enige niet mee. Wethouder Thomas Melisse legt uit dat binnen het college besloten is de vroegsignalering te integreren in de huidige aanpak van schuldhulpverlening. ,,We maken er geen aparte aanpak van. Concreet verzamelen we meldingen, die binnenkomen ove betalingsachterstanden van onder andere energieleveranciers en de woningcorporatie. Daarop ondernemen we actie in de vorm van een telefoongesprek en huisbezoek. Opm deze manier zijn we er snel bij.‘’