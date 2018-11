Halderberge kan weinig doen aan hoge aantal dode, jonge bomen

Dat schrijft de gemeente in antwoord op vragen van CDA Halderberge. Fractievoorzitter Ad van Tetering sprak herhaaldelijk zijn zorgen uit over de bomen in de gemeente. Volgens hem hebben zeker honderd bomen het loodje gelegd door de droogte. ,,Hebben we voldoende gedaan om dat te voorkomen?‘’, vraagt hij zich af. Aanplant van nieuwe bomen is een dure grap en Van Tetering wil van het college weten hoe dat in de toekomst voorkomen kan worden.

In haar reactie schrijft het college dat tussen mei en september door de extreme droogte extra veel water is gegeven aan bomen en haagplanten. ,,In totaal kreeg het groen 37 keer water tegen vorig jaar zeven keer‘’, zegt wethouder Jan Mollen. De honderd bomen waar Van Tetering aan dacht, bleken er bij nader inzien 45 te zijn. Omdat ze in onderhoud zijn bij de gemeente laat Halderberge ze dit najaar nog vervangen. Dura Vermeer, die de rondweg om Oudenbosch aanlegde heeft hier geen verplichtingen meer.

Ook langs de doorgaande route door Oudenbosch hebben 26 jonge bomen de droogte niet overleefd. Het totaal plaatje heeft Mollen nog niet in beeld. ,,Dat wordt in het voorjaar pas duidelijk als bomen en planten weer in blad komen. Tegen die tijd hebben we het overzicht en de daarmee gemoeide kosten.‘’