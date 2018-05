Halderberge is toe aan de zevende kinderburgemeester

Agenda

Volgens Petra Laros, die de verkiezing namens de gemeente organiseert, had dat deels te maken met omstandigheden van persoonlijke aard. ,,Ieder kind geeft er een eigen invulling aan. We leggen een paar verzoeken neer, waar we de kinderburgemeester graag bij hebben. Jay's voorganger Elise kroop heel vaak in haar rol, nu was dat iets minder. Maar het moet niet als plicht gezien worden. We kunnen niet in iemands agenda kijken. Kinderen moeten het vooral leuk vinden en als een ervaring voor later mee nemen.''