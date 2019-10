Halderberge houdt vast aan tweewekelijks de restafvalbak ophalen

In de reductie van restafval heeft Halderberge heel wat te winnen. In vergelijkend onderzoek met andere gemeenten in Brabant was Halderberge zelfs koploper in de productie ervan. Het gemeentebestuur zocht stimulerende maatregelen om tot meer afvalscheiding te komen met als belangrijkste uitkomst: vierwekelijks ophalen in plaats van tweewekelijks.