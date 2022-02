Halderberge hoopt jarenlange overlast Brouwerijstraat op te lossen met aankoop panden

Grote zaal Fidei et Arti onveilig: carnavals­bals naar de Vossenberg in Oudenbosch

OUDENBOSCH - Een domper voor het carnaval in Oudenbosch. Juist nu er weer meer mag, is deze week de grote zaal van Fidei et Arti om veiligheidsredenen afgesloten. Activiteiten in de kleinere ruimtes zijn wel toegestaan, maar daar kunnen de Dikkoppenbals onmogelijk gehouden worden.

16 februari