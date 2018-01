Halderberge groeit, maar komt 95 inwoners tekort voor grotere raad

HALDERBERGE - De gemeente Halderberge is afgelopen jaar met ruim driehonderd mensen toegenomen. Op Steenbergen na is Halderberge daarmee de snelst groeiende gemeente in de regio. Rond de jaarwisseling telde de gemeente 29.905 inwoners. Zou op nieuwjaarsdag de dertigduizendste bereikt zijn, dan was het aantal raadszetels met twee toegenomen.

,,Jammer dat we dat getal net niet hebben gehaald'', zegt burgemeester Jobke Vonk-Vedder, die er vanuit gaat de komende jaren de demografische kaap te kunnen slechten. ,,Was het wel gebeurd, dan kon er bij de komende gemeenteraadsverkiezingen 23 in plaats van 21 zetels verdeeld worden.''

Krimp

Waar omliggende gemeemten krimp meemaakten, zag Halderberge de bevolking in vier jaar tijd met bijna vijfhonderd mensen toenemen. In 2014 woonden er op het 74 vierkante kilometer grondgebied nog 29.340 mensen. In de jaren daarna kwamen er respectievelijk 140, 47, 48 en - het laatste jaar - 326 Halderbergenaren bij.

Schommelen

Volgens een gemeentewoordvoerder blijkt uit het meest recente bevolkingscijfer dat in de gemeente Halderberge meer vrouwen dan mannen wonen: 15.034 tegenover 14.871. Een jaar eerder was de situatie nog omgekeerd. Halderberge telde toen nog 204 vrouwen meer. Oudenbosch is met 12.500 inwoners de grootste kern, Oud Gastel en Hoeven schommelen allebei rond de 7000. Bosschenhoofd groeit procentueel het hardst en telt nu 2300 ingezetenen. Stampersgat zit qua woningbouw op slot, maar blijft stabiel op 1200 mensen. Vanwege de grote oppervlakte is de bevolkingsdichtheid niet zo gek groot: 396 mensen per vierkante kilometeer.

Arbeidsmigranten

Een verklaring in de bevolkingsgroei zit 'm deels in nieuwbouwplannen, maar ook het aantal arbeidsmigranten op bijvoorbeeld parken als De Olmen is toegenomen. Een arbeidsmigrant die langer dan vier maanden in Nederland is kan zich laten inschrijven bij de gemeente.

Net te laat