Halderberge geeft sleutel leegstaande bieb Hoeven aan Stichting Dorpshuizen

Volgens Ruud Hoondert van de Stichting Dorpshuizen komt de ruimte goed van pas als opslag- en repetitieruimte voor het naastgelegen dorpshuis Het Kompas. ,,Bij het leegkomen van de bibliotheek en basisschool was ons al gevraagd, in ruil voor opslagruimte, een oogje in het zeil te houden. Nu gaan we als een soort anti-kraak de bieb gebruiken.‘’

Muzikaèl

Het bibliotheekgebouw verkeert nog in goede staat. Het was met name popkoor Muzikaèl dat op vrijdagavond voor de repetities klem kwam te zitten in het Kompas. ,,Muzikaèl is de laatste tijd weer flink gegroeid in ledental. Nu kunnen ze uitwijken naar een flinke ruimte in de bibliotheek.‘’ Voor horeca en sanitair blijft het popkoor aangewezen op Het Kompas, vijftig meter ernaast. Hoondert: ,,We gaan de bieb niet als extra horecazaal uitbaten. Maar met carnaval is het straks handig om alle meubilair uit de foyer daar te plaatsen. Bij eerdere carnavals moesten we steeds alles naar ons dorpshuis in Zundert overbrengen.‘’