Halderberge gaat wel degelijk 75 jaar vrijheid vieren

Protestant­se gemeente viert met PKN-duif als lekkernij 200-jarig Lodewijks­kerk­je in Oudenbosch

20:00 OUDENBOSCH - Ouder dan basiliek of de kloostergebouwen is de protestants kerkje in de Fenkelstraat in Oudenbosch. Komende maand wordt twee eeuwen kerkgebouw gevierd. De geschiedenis van de protestantse gemeente van Oudenbosch gaat overigens nog 200 jaar verder terug.