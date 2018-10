Halderberge gaat seminariebos rondom Bovendonk inrichten zoals Cuypers het ooit bedacht

Driek van Griensven, oud-wethouder van Roosendaal en Dongen, overleden

14:45 DEN BOSCH/DONGEN/ROOSENDAAL - Driek van Griensven, sociaaldemocraat in hart en nieren, is donderdag na een kort ziekbed overleden. De PvdA’er uit Berkel-Enschot bekleedde tal van politieke functies. Zo was hij wethouder in Roosendaal en Dongen. Sinds januari was hij voor de tweede keer Statenlid in Brabant. De provincie heeft maandag de vlag halfstok gehangen vanwege het overlijden van Van Griensven (68).