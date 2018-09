Halderberge en Rucphen in mineur over lagere rijksuitkering

Volledig scherm Wethouder Rene Lazeroms van Rucphen © Robert van den Berge

Durfde wethouder Jan Mollen vorige week nog zijn vertrouwen uit te spreken over de gemeentebegroting 2019, de effecten van Prinsjesdag temperen zijn enthousiasme. Halderberge hield aanvankelijk twee ton over op de begroting. Dat kwam door meer leges voor omgevingsvergunningen en een hogere uitkering van het parkmanagement Borchwerf.

Het positieve saldo verdwijnt nu als sneeuw voor de zon. ,,We ontvangen zes ton minder aan uitkering op het gemeentefonds'', rekent Mollen voor, ,,Dat komt hard aan, geen enkele gemeente hield er rekening mee.''

De Halderbergse wethouder trommelde meteen zijn ambtenarenteam op om te kijken hoe de klap het best is op te vangen. ,,We gaan aanspraak doen op onze behoedzaamheidsreserves. Daarnaast vragen we via het btw-compensatiefonds reeds betaalde omzetbelasting terug.''

Dat alles opgeteld betekent dat de pijn met drie ton verzacht wordt. ,,Minder dan de 1,7 miljoen waar Roosendaal tegenaan hikt, maar op de schaal van Halderberge nog altijd fors. We starten 2019 met 120.000 euro in het rood. We blijven zoeken naar manieren op dat te dekken.'' Voor 2020 en de jaren erna verwacht Mollen wel positieve scenario's, al kan ook dan de Rijksbegroting voor onverwachte bijstellingen zorgen.

De uitkering van het gemeentefonds is een van de belangrijkste inkomstenbronnen van de gemeente. Die bijdrage is goed voor de helft van de totale inkomsten van de gemeente. Voor dit jaar kreeg Halderberge bijna 23 miljoen euro overgemaakt vanuit Den Haag.

Wethouder René Lazeroms rekent ook voor Rucphen met een tegenvaller. ,,Het is duidelijk dat er een negatieve bijstelling is. Maar wat we ervan begrepen hebben valt het mee.’’ Exacte bedragen wil de wethouder pas delen als hij de politiek heeft kunnen informeren. ,,Op dit moment laat ik het nog volledig narekenen, dus is het niet netjes om bedragen naar buiten te brengen.’’

Lazeroms noemt het ‘gevoelsmatig tegenstrijdig’ dat het kabinet zelf met Prinsjesdag mooie cijfers presenteerde, terwijl de septembercirculaire van de rijksoverheid voor de gemeenten minnen in petto heeft. ,,Zeker nu de economie floreert.’’