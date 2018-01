Halderberge draait Mostert duimschroeven verder aan, dwangsom van 50.000 euro

Dat is het dubbele bedrag van een eerdere vordering, waar vader Piet en zoon Bart Mostert bezwaar tegen maakten. Zij zijn de gebruikers van het voormalige Staalunie-terrein aan de Fabriekstraat in Stampersgat. Het terrein is eigendom van de firma Resink uit Zutphen.

Buitenopslag

De kwestie draait om de buitenopslag van de handelswaar de Mosterts: tweedehands vrachtwagens, bussen en grondverzetmachines. Volgens de website heeft het bedrijf zo'n 400 exemplaren op voorraad. Die passen lang niet allemaal in de twee loodsen van voorheen Staalunie.

Klundert

Het bestemmingsplan laat buitenopslag niet toe. Kort nadat het bedrijf vanuit Klundert neerstreek in Stampersgat, kregen Mostert Trading een eerste schrijven dat het de voertuigen binnen moest stallen.

In mei volgde een eerste dwangsom van 25.000 euro vanwege de buitenopslag. Mostert beloofde beterschap maar bij controles in augustus en oktober stond nog steeds een gedeelte van het wagenpark in de buitenlucht.

Oplossing

,We zoeken naar een oplossing'', was alles wat Bart Mostert erover kwijt wilde. Die oplossing komt voor burgemeester en wethouders van Halderberge niet snel genoeg.

Tegen de eerste boete van 25.000 euro maakte de bedrijfsleiding bezwaar. Tijdens een hoorzitting trok Mosters het bezwaar tegen het betalingsverzoek weer in. Andere bezwaren zoals een verzoek om uitstel van betaling werden door de bezwarencommissie van tafel geveegd.

75.000 euro

Onder het mom 'wie niet horen wil, moet maar voelen', heeft het college inmiddels een volgende dwangsom opgelegd. De boete is verdubbeld. Als Mostert de termijn die daarvoor staat opnieuw overschrijdt, staat hij voor 75.000 euro bij de gemeente in het krijt.

Desgevraagd wil Bart Mostert niet reageren. ,,Dank voor uw telefoontje, maar ik heb verder geen commentaar. Er staan hier een paar klanten op me te wachten.'' Het college laat het bedrijf pas met rust als aan alle voorwaarden is voldaan.

Toekomst

Ook de politieke partij Lokaal Halderberge mengt zich in de discussie. Raadslid Gisela van Beek vindt dat het college de inwoners van Stampersgat moet informeren over de stand van zaken en de toekomst van het voormalige Staalunie-terrein. ,,Omwonenden worden belemmerd in hun uitzicht en vanaf de waterzijde is het terrein geen visitekaartje voor Halderberge.''

Hetzelfde adres

Ze vraagt het college hoe de buitenopslag te laten verdwijnen en in hoeverre grondeigenaar Reesink bij de kwestie betrokken is. ,,Bovendien zag ik dat op hetzelfde adres een 'Escape Room designer' gevestigd is. In hoeverre is het college hiervan op de hoogte?''