Halderberge doet mee aan duurzame huizenroute

De gemeente Halderberge doet als een van de eerste gemeenten in West-Brabant mee aan de route, waarbij bewoners van duurzame huizen hun deuren openen voor geïnteresseerden, die ook aan de slag willen met duurzaam bouwen en wonen. In Nederland hebben tot dusverre 980 huizen het label energiezuinig wonen.

Halderberge is alvast op zoek naar huiseigenaren met ervaring in isoleren, zonnepanelen, gebruik van natuurlijke materialen of het wonen in een energiezuinig huis. Hoe meer divers de ervaringen, hoe gevarieerder het aanbod in de route. Aanmelden kan vanaf heden via www.duurzamehuizenroute.nl/Halderberge