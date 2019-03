Halderberge doet alles om schokkende eenzaamheidscijfers terug te dringen

,,Een schrikbarend hoog aantal‘’, vindt ook Anthony van Dijck voorzitter van de Seniorenraad en als zodanig deel uitmakend van de kerngroep ‘Naar een hechte gemeenschap’. De groep is verder samengesteld uit vertegenwoordigers van de gemeente, WMO-raad, GGD West-Brabant Surplus Wezlijn en de wijkteams. Van Dijck is een gedreven voorvechter om dat getal omlaag te krijgen. ,,We doen er alles aan om onze inwoners uit hun isolement te halen. Lastig daarbij is dat mensen uit zichzelf niet zo maar aangeven dat ze zich buitengesloten voelen. Het enige wat ons te doen staat, is bijeenkomsten beleggen en mensen uit te nodigen.‘’

Voor dinsdag 19 maart is dat opnieuw het geval. Leden van verenigingen, organisaties en professionals komen bijeen in cultureel centrum Fidei et Arti in Oudenbosch. Wethouder Thomas Melisse opent de bijeenkomst, waarna neuroloog Hein Wouters een lezing geeft met als onderwerp ‘dementie is niet omkeerbaar'. Vervolgens geeft coach Jos Boermans een lezing waar de deelnemers actief bij betrokken worden. Dan gaat het over eenzaamheid. ,,Het grote verschil tussen eenzaamheid en dementie is namelijk dat het eenzaamheid wel terug te dringen valt‘’, legt Van Dijck uit.

In de pauze kunnen bezoekers via een dementiebril in de huid kruipen van een persoon met dementie. Het idee is ontwikkeld door het bedrijf Into D’mentia in de hoop meer begrip voor de ziekte en voor mantelzorgers te kweken. Altsaxofonist Wim de Veth verzorgt het muzikale intermezzo. Na de pauze gaat dagvoorzitter Anthony van Dijck in gesprek met de bezoekers.

Aanmelden voor de bijeenkomstkan via mail of per telefoon seniorenraadhalderberge@gmail.com of annelie.van.ghert@gmail.com dan wel telefonisch 06-20788531. Later in het jaar vraagt de gemeente tijdens de week van de eenzaamheid aandacht voor de problematiek, waar Halderberge trouw aan mee doet. Maar Van Dijck vindt dat mensen dagelijks alert moeten zijn. ,,Een buurman, die al een paar dagen niet meer buiten komt of de weduwe, die haar vaste bingo-avondje overslaat. Het is veelal tegen wil en dank en kan allerlei oorzaken hebben: verlies van werk, verlies van partner.‘’

Een groot misverstand is volgens de Oudenbosschenaar dat eenzaamheid alleen onder ouderen voorkomt. ,,Het gaat erom dat we als samenleving weer oog krijgen voor elkaar. Verbindingen leggen, zodat iedereen er weer bij hoort in een hechte gemeenschap. Die boodschap dragen we als kerngroep uit: let een beetje op je medemens.‘’

De bijeenkomst in Fidei et Arti begint om 19.30 uur. De zaal is een half uur eerder open.