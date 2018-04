Halderberge bouwt aan nieuw college zonder CDA: 'Het zit in de accenten'

Heemkunde Zegge na 30 jaar nog springlevend

18:15 ZEGGE - Met Den Lande van Zegge heeft het kleine dorp een sterke heemkundekring, met bijna tweehonderd leden. Tijd om in de geschiedenis te duiken, dit maal van de kring zelf. Want die bestaat dertig jaar. Tweederde daarvan met Corrie Hellemons (72) als voorzitter. ,,Wat me bij is gebleven? Toch wel de boeken over de oorlog, de expositie over Zegse jongens die naar Indië gingen én de Mariaverering.’’