Halderberge akkoord met extra bijdrage streekomroep mits het eenmalig is

De huisvesting van de omroep is ook nog niet rond. In Oudenbosch zit de radio-afdeling in het voormalige kloostercomplex Sint Anna, de televisietak huurt een studioruimte in 't Veerhuis in Oud Gastel. Op termijn wil de mediagroep alle technische faciliteiten en redactie onder één dak. ,,De leegstaande begane ruimte van de archiefdienst was aanvankelijk in beeld. Voor de zichtbaarheid van de omroep is het goed om centraal een pand te hebben.''