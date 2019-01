Haalt jubileumeditie van Cyclesensation in Sint Jan weer recordopbrengst?

ROOSENDAAL - De organisatie van de CycleSensation hoopt zaterdag tijdens de tiende editie in de Sint Jan op de Markt in Roosendaal weer een record binnen te halen.

Vorig jaar werd een nieuw record van 68.000 euro bijeen gefietst voor het goede doel bij de Cyclesensation in de Sint Janskerk. Vijfhonderdtwintig kinderen fietsten toen in het Kidsblok meer dan een derde van dat recordbedrag bij elkaar, 24.570 euro.

Sanne Verbaten van de organisatie vertelt dat er dit jaar met 640 kinderen zelfs meer deelnemers in het Kidsblok zullen zitten. ,,Alle blokken bij de volwassenen zitten ook helemaal vol. We zijn uitverkocht en zitten helemaal vol. Met meer dan 1000 deelnemers gaan we in ons jubileumjaar hopelijk dat nieuwe record voor de goede doelen binnenhalen. Zo zie je dat het evenement elk jaar blijft groeien.”

CycleSensation werd in 2010 voor het eerst georganiseerd door Team Doelbewust. Een vriendengroep die tien jaar geleden besloot om de Roparun te gaan lopen om geld in te zamelen voor het goede doel. Cyclesensation was een van de sponsoracties maar werd gelijk vanaf de start een groots indoor-fietsfestijn. Deelnemers konden tegen betaling een fiets huren om mee te spinnen. Er staan dit jaar 180 fietsen in de Sint Jan.

Het unieke 12-uurs evenement is intussen het grootste “indoor cycling” evenement van West-Brabant. Team Doelbewust verzamelt met dit evenement niet alleen geld in voor Stichting Roparun maar ook voor de palliatieve zorg voor kankerpatiënten en regionale kanker gerelateerde doelen. De opbrengst van het Kidsblok doneert Team Doelbewust aan Stichting Kinderen Kankervrij (KIKA).

Na de Cyclesensation doet Team Doelbewust dit jaar nog mee aan de Roparun, ColSensation en de Samenloop voor Hoop, die dit jaar op 15 en 16 juni op de Wielerexperience in Roosendaal is.

Kidsblok

De Cyclesensation begint zaterdag om 12.00 uur en duurt tot 24.00 uur, waarna gelijk het eindbedrag bekend wordt gemaakt in de Sint Jan. De eerste uren tot 15.00 uur is het Kidsblok voor de kinderen.

,,Het Kidsblok is de laatste jaren enorm gegroeid. We hebben dit jaar vier blokken ingesteld in plaats van drie, zodat er meer kinderen mee kunnen doen. Kinderen fietsen allemaal maar één blok. Bij de volwassenen ligt dat anders. Voor de volwassenen zijn er tot het einde om 24.00 uur drie blokken. Er zijn volwassenen die meerdere blokken rijden,”vertelt Verbaten.