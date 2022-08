Guido Weijers inspireert vierhonderd eerstejaars: ‘Geluk? Dat is het plezier en het genot in het nu’

Blauwalg veroor­zaakt stankover­last in Roosendaal­se zwaaikom: ‘Laatst stond een jogger te kotsen’

ROOSENDAAL - Bij de gemeente Roosendaal zijn geen klachten binnengekomen over de stank van het water in de zwaaikom in Stadsoevers. Wel over troep in het water. De lucht bij de zwaaikom is echter niet te harden. ,,Vorige keer stond hier een jogger gewoon te kotsen”, zegt een omwonende.

26 augustus