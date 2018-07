GTC Rally Seppe een blijvertje

BOSSCHENHOOFD - Als het aan Breda International Airport (BIA) in Bosschenhoofd ligt, is de GTC Rally een blijvertje.

,,Het is een evenement dat goed past op ons vliegveld", zegt Monique Beks, adjunct-directeur van het vroegere Vliegveld Seppe. ,,Dat alles op één plek gebeurde, de pitstops, de dragraces, de autoshow, dat is echt een toegevoegde waarde voor de GTC Rally. Ik denk dat het evenement op deze manier nog verder kan groeien."

Volledig scherm Niet alle stukken van het parcours van de GTC Rally 2018 waren verhard. Er ontstond schade aan grasstroken van het vliegveld, maar daarmee had de directie al rekening gehouden. © Foto: Ramon Mangold

Schade

Natuurlijk richtte de racerij ook schade aan het gras rondom de landingsbanen aan, want het parcours ging niet alleen over het asfalt. ,,Maar daarmee hadden we vooraf al rekening gehouden", zegt Beks. ,,We zijn niet voor verrassingen komen te staan. Dat geldt wat ons betreft ook voor de verkeersafwikkeling. We gaan zeker nog evalueren met de organisatie van de GTC Rally en daar komt wellicht een nieuw voorstel voor volgend jaar uit."

De GTC Rally werd afgelopen weekend voor de eerste keer op het vliegveld in Bosschenhoofd gehouden, de afgelopen twee jaar vertrok de autorally in Roosendaal, bij manege De Goubergh. Voorheen was Etten-Leur ruim tien jaar startplaats voor de rally door West-Brabant die in 1987 ontstond als de Nacht van Achtmaal.

Onverharde stukken

Ook John Elst van de rally-organisatie is blij met Breda International Airport als locatie voor het race-festival. ,,We zijn zeer tevreden over de opzet en overall was het een groot succes. Natuurlijk zijn er verbeterpuntjes, zoals de onverharde stukken in het parcours. De auto's van tegenwoordig zijn geprepareerd voor asfalt en dan valt het sommige deelnemers tegen dat er zandstukken zijn."

Elst gaat ervan uit dat de GTC rally de komende vijf tot tien jaar bij BIA blijft. ,,We gaan nog aan het parcours sleutelen en daarover gaan we zeker nog rond de tafel met het vliegveld. Wanneer de nieuwe hangars er straks staan, wordt ook de infrastructuur aangepast, dus ik denk dat het allemaal wel haalbaar is."