GTC Rally past parcours op vliegveld Seppe aan

GTC streek toen voor het eerst neer op het vroegere vliegveld Seppe in Bosschenhoofd, nadat het eerder in Roosendaal en in Etten-Leur het hoofdterrein had. De locatie BIA beviel uitstekend, maar omdat er ook onverharde stukken in het traject zaten werden forse stroken gras beschadigd. Om dat te voorkomen is het parcours verlegd.