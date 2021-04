Groter terras bij dorpshuis De Schalm in Heerle

Dat terras ligt nu voor de kerk in Heerle, maar daar is voldoende ruimte om extra stoelen en tafels te plaatsen. ,,Ik heb mijn laatste spaargeld uitgegeven om extra meubilair aan te schaffen. Na gesprekken met enkele ambtenaren bleek dat de gemeente er eigenlijk geen bezwaar tegen heeft”, zegt Brouwers. Het terras bij De Schalm is het enige in het centrum van het dorp en door Heerle lopen verschillende fietsroutes.

Te springen om weer te bedienen

,,Ik ben blij dat er iets gebeurt, want ik kreeg natuurlijk geen bijdrage van het Rijk, omdat ik over 2019 geen cijfers had, want toen was ik geen beheerder. Ondertussen is het dorpshuis al tien maanden gesloten en het is aan het bestuur te danken dat ik het hoofd boven water kon houden”, geeft Brouwers aan.