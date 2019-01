Grote zorgen West-Brabantse woningcorporaties over fors stijgende bouwkosten: ‘We lopen tegen grens aan’

LongreadROOSENDAAL/BREDA - Grote kopzorgen bij West-Brabantse woningcorporaties over de rap oplopende bouwkosten in de toch al oververhitte markt. Anders dan bouwers en ontwikkelaars in de vrije sector kunnen corporaties de prijsstijgingen onmogelijk één op één doorrekenen aan huurders in de sociale woningbouw.

Gevolg: de bouw of renovatie van huizen voor mensen met een kleine beurs dreigt onbetaalbaar te worden. De kosten blijven maar stijgen (door gebrek aan bouwvakkers en lange levertijden van materialen), terwijl de huuropbrengsten niet meestijgen. ,,Dat is niet vol te houden”, zegt directeur Ruud van den Boom van corporatie Woonkwartier, actief in Halderberge, Moerdijk en Steenbergen.

Ook bestuurder Karo van Dongen van corporatie Alwel (Breda, Etten-Leur en Roosendaal) voelt het knellen. ,,We proberen alles uit de kast te halen om het financieel op de rit te houden. Zorg dragen voor een voldoende aanbod van betaalbare woningen is onze eerste prioriteit. Dit jaar lukt dat nog wel. We gaan vooral in Breda en Etten-Leur bouwen. Maar als de prijsontwikkeling zo doorgaat, moeten we de rem zetten op verduurzaming van huizen. Daar hangt nu eenmaal een fors prijskaartje aan. Helaas zien we de oplossing daarvoor niet uit Den Haag komen”, aldus Van Dongen.

Geld in stenen

Ook Van den Boom van Woonkwartier maakt zich grote zorgen over de opstelling van Den Haag. ,,Het kabinet blijft roepen dat corporaties rijk zijn en dat ze makkelijk kunnen investeren in nieuwbouw. Maar ons geld zit in stenen in plaats van in onze portemonnee! We lopen tegen financiële grenzen aan en moeten afwegen wat wel en niet (meer) kan. Maar ondertussen blijven ze in Den Haag heffingen en belastingen opleggen aan de corporaties.”

Volledig scherm Bestuurder Karo van Dongen van corporatie Alwel: ,,Als de prijsontwikkeling zo doorgaat, moeten we de rem zetten op verduurzaming van woningen. Daar hangt nu eenmaal een fors prijskaartje aan.” © BN DeStem

Woonkwartier gaat door met bestaande plannen zoals nieuwbouw aan de Moye Keene in Klundert en de verplichtingen in de miljoenenplannen rond het Religieus Erfgoed Oudenbosch. Ook de geplande werkzaamheden om woningen op te knappen en te verduurzamen gaan door. Maar in de huidige markt nieuwe initiatieven ontwikkelen, is onbegonnen werk. ,,Het duurt bovendien door alle procedures al gauw zeven jaar voordat er een schop in de grond kan”, weet Van den Boom.

De landelijke Vereniging voor Ontwikkelaars en Bouwondernemers (NVB) voelt mee met de corporaties. ,,Ze ontkomen er niet aan om plannen in de ijskast zetten of in tijd uit te smeren. De huizenprijzen zijn in 2018 sterk gestegen, maar de bouwkosten lopen bijna nog harder op. Vorig jaar lag die kostenstijging op 9 à 10 procent, met uitschieters tot 15 procent. De sector kampt in de hele breedte met tekorten. We moeten handjes uit het buitenland halen, calculaties vallen veel duurder uit dan voorzien, projecten lopen vertraging op. Bouw- en klusbedrijven moeten steeds vaker ‘nee’ verkopen”, zegt NVB-directeur Nico Rietdijk.

Die trend ziet Kris Maas van Maas-Jacobs Vastgoed in Zundert ook. Zelf heeft Maas gelukkig nog geen projecten op de lange baan hoeven te schuiven (,,Voordeel is dat wij ontwikkelaar én bouwer zijn.”), maar hij hoort om zich heen dat het gebeurt. De opgedreven bouwkosten komen extra hard aan in de minder populaire woongebieden waar de huizenprijzen minder hard stijgen dan in bijvoorbeeld Breda. Als de huizenprijzen sky high gaan, is het veel gemakkelijker om de hoge bouwkosten terug te verdienen. ,,Juist in gemeenten waar dat niet het geval is, zoals in westelijk West-Brabant, gaat het nu knellen.”

Volledig scherm Stedelijke vernieuwing in de wijk Gageldonk in Bergen op Zoom-Oost. Die plannen kunnen gewoon door gaan, aldus corporatie Stadlander die in de crisistijd al afspraken maakte over Gageldonk met bouwers. © Chris van Klinken / Pix4Profs

Te optimistisch

Rietdijk vindt dat vooral provincies veel te optimistisch zijn over het aantal woningen dat in een jaar tijd gebouwd kan worden. ,,Ze weten vaak niet hoe de markt werkt. Ja, bestemmingsplannen kunnen op papier in orde zijn, maar dan ben je er nog lang niet.” Hij ziet bovendien met lede ogen aan hoe provincies zwaar inzetten op bouwen in binnenstedelijk gebied. Dat doet ook de provincie Noord-Brabant. ,,Maar bouwen op kleine stukjes grond valt altijd tegen. Het duurt vaak langer en het is duurder. Waarom in tijden van schaarste focussen op dat soort dure plekken?”

De NVB is een groot voorstander van uitbreidingslocaties. Op die manier kun je tempo én volume creëren. Het is bovendien financieel gunstiger voor woningzoekenden. ,,Op dure locaties moet de hoofdprijs betaald worden. Dat schiet ook niet op”, vindt Rietdijk. Hij pleit er ook voor om veel ruimer te plannen: als je 100 huizen wil bouwen, ga dan uit van 130.

Over locaties gesproken. Alwel-bestuurder Van Dongen signaleert dat het zeker voor woningcorporaties steeds lastiger wordt om gronden te verwerven. ,,Zie wat er in Breda gebeurt. Daar willen álle vastgoedbedrijven wel bouwen.” En dus hebben corporaties vaak het nakijken. Van Dongen ziet wel dat de gemeente Breda de vinger aan de pols houdt als het gaat om de sociale woningbouw. ,,In ieder project moet een aandeel betaalbare huizen zitten. Maar hoe dan ook wordt het voor corporaties een hele kunst om het financieel haalbaar te houden.”

Corporatie Stadlander in Bergen op Zoom (15.000 woningen in West-Brabant en Tholen) daarentegen schiet nog niet in de kramp. Tot nu toe is Stadlander in staat om de gevolgen van de stijgende bouwkosten in de hand te houden, zegt manager Vastgoedontwikkeling Stefan van Loon. Verklaring? Sinds de (bouw)crisis werkt de corporatie met langjarige contracten met bouwers.

Die keuze betaalt zich nu uit, aldus Van Loon. Veel projecten die nu in uitvoering of ontwikkeling zijn (Stadlander is al jaren bezig met grootschalige vernieuwing in Bergen op Zoom-Oost -red.) werden al in crisistijd gecontracteerd. ,,Daarmee staan voor aannemer en onderaannemer de prijzen veelal vast en zijn ook de materialen ingekocht of vastgelegd. Ook voor Stadlander liggen daarmee de prijzen vast.”

Het langjarig partnerschap met bouwers stelt de corporatie in staat om ook in slechte tijden te blijven bouwen en renoveren. Aannemers kunnen elders misschien meer verdienen, maar kiezen er volgens Van Loon toch voor om actief te blijven voor Stadlander. Ze kiezen simpelweg voor continuïteit en zekerheid. Dat is vooral aantrekkelijk voor familiebedrijven met eigen kapitaal.

Volledig scherm Sloop, nieuwbouw en renovatie gaan hand in hand in het meerjarenproject Gageldonk in Bergen op Zoom. © BN DeStem