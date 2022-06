Grote zorgen over toekomst Hoevense biljartsport: ‘Traditie komt in het gedrang’

De gemeente wil de zes biljarttafels uit café 't Tapperijke ruimte geven in het nieuwe dorpshuis. Daarvoor is plaats als die tafels in de grond kunnen verzinken, wat zo'n 300.000 euro kost. Maar er zijn een paar beren op de weg. Door spankabels in de vloer is het onmogelijk om twee tafels in de zijflanken van de kerk op de gewenste plek te laten verzinken. Bovendien blijkt het zelfs met die verzinkbare tafels lastig om in dit dorpshuis ruimte te bieden aan alle clubs die hier moeten landen.